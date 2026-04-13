Des centres fermés se joignent à la grève contre la privatisation des services publics

Le mouvement de grève de 24 heures entamé dimanche soir dans les prisons s’est étendu lundi à plusieurs centres fermés de l’Office des étrangers, nécessitant la présence de forces de l’ordre pour en assurer le fonctionnement, ont indiqué lundi les syndicats à Belga.

Le travail a été interrompu dans les centres de Merksplas, de Bruges ainsi qu’au centre 127bis de Steenokkerzeel, ont indiqué la CGSP (ACOD) et la CSC (ACV). “Dans ces trois centres, la police a été mobilisée car il n’y avait pas suffisamment de personnes disposées à travailler pour garantir le fonctionnement normal”, a précisé Tony Six, secrétaire fédéral de la CGSP Services publics.

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Cette mobilisation, organisée par le front commun syndical, vise à dénoncer ce que les syndicats qualifient de “privatisation rampante” des services publics. Elle s’inscrit dans un mouvement de protestation plus large au sein des services publics fédéraux contre les mesures d’économies, la réforme des pensions et un “détricotage” du statut des agents.

Si les autres services fédéraux ne sont pas en grève ce lundi, des assemblées du personnel y sont organisées afin d’informer les travailleurs sur les projets du gouvernement, ont précisé les organisations syndicales.

Une réunion de concertation est par ailleurs prévue mercredi ou jeudi entre les syndicats et la ministre de la Fonction publique, Vanessa Matz (Les Engagés).

Belga