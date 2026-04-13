Une grève de 24 heures a débuté dans les prisons
Une grève de 24 heures a débuté dimanche soir à 22h00 dans les prisons du pays, le front commun syndical souhaitant dénoncer une “privatisation insidieuse” des services publics, qui touche aussi le secteur pénitentiaire.
Les organisations syndicales dénoncent en particulier la situation à la nouvelle prison d’Anvers, pas encore ouverte, mais où le gouvernement a décidé, sans concertation préalable, de confier certaines missions de surveillance à des sociétés privées.
La ministre de la Justice, Annelies Verlinden, a indiqué la semaine dernière ne pas comprendre l’opposition des syndicats dans ce dossier. Il n’est “pas question de privatisation“, avait-elle déclaré, et le recours à des agents privés est “temporaire et limité“.
Belga