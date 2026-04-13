Une grève de 24 heures a débuté dans les prisons

Les organisations syndicales dénoncent en particulier la situation à la nouvelle prison d’Anvers, pas encore ouverte, mais où le gouvernement a décidé, sans concertation préalable, de confier certaines missions de surveillance à des sociétés privées.

La ministre de la Justice, Annelies Verlinden, a indiqué la semaine dernière ne pas comprendre l’opposition des syndicats dans ce dossier. Il n’est “pas question de privatisation“, avait-elle déclaré, et le recours à des agents privés est “temporaire et limité“.

Belga