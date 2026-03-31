Des autocollants “Bienvenue aux chiens!” bientôt distribués aux commerçants de Woluwe-Saint-Lambert

La commune de Woluwe-Saint-Lambert lance une nouvelle initiative à destination des commerçants dans le cadre de sa politique en faveur du bien-être animal et du soutien au commerce local.

Des autocollants “Bienvenue aux chiens !“, à coller sur les vitrines, seront distribués aux établissements qui acceptent la présence de chiens. L’échevin du bien-être animal, Gregory Matgen, rappelle qu’”avec près de 5.000 chiens enregistrés sur le territoire communal, la place des animaux de compagnie dans le quotidien des habitants est une réalité que la commune entend pleinement intégrer dans ses politiques publiques”.

Visibilité renforcée

Les commerces participants bénéficieront d’une visibilité renforcée via les canaux de communication communaux (site internet, magazine communal et réseaux sociaux). “Nous souhaitons mettre en lumière les commerces qui se démarquent par leur accueil chaleureux et leur convivialité envers les chiens. Grâce à l’autocollant « Bienvenue aux chiens ! », qui leur sera distribué gratuitement, ces commerces bénéficieront d’une visibilité supplémentaire auprès des habitants et pourront montrer leur engagement en faveur du bien-être animal”, précise la première échevine, par ailleurs échevine du commerce, Delphine De Valkeneer.

La distribution est prévue dans le courant du mois d’avril 2026. À l’heure actuelle, 18 commerces ont d’ores et déjà marqué leur intérêt pour cette initiative.