Crosspost : Le grand retour de ces baskets Adidas grâce aux stars bruxelloises

Adidas relance son modèle intemporel : la “Superstar”, les baskets cultes des années 80. Et pour promouvoir le retour du modèle, des belges : les chanteuses bruxelloises Angèle et Iliona.

La campagne tourne depuis plusieurs jours en boucle sur les réseaux et Angèle se retrouve sur les panneaux publicitaires aux quatre coins du monde. Iliona a aussi partagé un post en collaboration avec Adidas sur Instagram. Une campagne XXL avec des stars internationales.

Anaïs Corbin a tenté de comprendre pourquoi les artistes belges sont devenus “bankable” auprès des marques internationales.

Crosspost, une séquence à retrouver chaque mercredi 

Crosspost, une séquence à retrouver chaque mercredi

10 septembre 2025 - 13h53
Modifié le 10 septembre 2025 - 13h53
 

