Polémique à Molenbeek : du conseil communal à Elon Musk
CrossPost : Le 27 août dernier, les propos tenus lors du conseil communal de Molenbeek par l’échevine Saliha Raïss (Vooruit) ont créé la polémique.
Celle-ci a enflé lorsque Georges-Louis Bouchez, président du MR, a décidé de s’en emparer et de partager un extrait sur ses réseaux sociaux. Jusqu’à ce qu’Elon Musk la relaie sur X. Résultat : 45 millions de vues. Comment une polémique locale devient un débat international : éléments de réponse dans le Crosspost d’Anaïs Corbin.
► Polémique à Molenbeek : “Quand on n’a pas de fond, on jette de la poudre aux yeux”, réagit Saliha Raïss à l’offensive de Georges-Louis Bouchez
