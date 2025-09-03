Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Polémique à Molenbeek : du conseil communal à Elon Musk

CrossPost : Le 27 août dernier, les propos tenus lors du conseil communal de Molenbeek par l’échevine Saliha Raïss (Vooruit) ont créé la polémique.

Celle-ci a enflé lorsque Georges-Louis Bouchez, président du MR, a décidé de s’en emparer et de partager un extrait sur ses réseaux sociaux. Jusqu’à ce qu’Elon Musk la relaie sur X. Résultat : 45 millions de vues. Comment une polémique locale devient un débat international : éléments de réponse dans le Crosspost d’Anaïs Corbin.

Polémique à Molenbeek : “Quand on n’a pas de fond, on jette de la poudre aux yeux”, réagit Saliha Raïss à l’offensive de Georges-Louis Bouchez

Crosspost, une séquence à retrouver chaque mercredi 

 

Lire aussi :

Partager l'article

03 septembre 2025 - 15h33
Modifié le 03 septembre 2025 - 15h39
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales