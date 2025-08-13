Cinq personnes agressées et dépouillées en deux soirées à Jette

Ce week-end, cinq personnes ont été victimes de violentes agressions et de vols dans les rues de Jette, indique mercredi la police de la zone Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe). Une enquête est en cours.

Le parquet de Bruxelles précise que les faits se sont déroulés en deux temps. “Le vendredi 8 août, vers 22h20, deux personnes ont été abordées au rond-point situé à l’intersection de la rue Bonaventure et de l’avenue du Sacré-Cœur à Jette par un mineur“, explique la porte-parole du parquet, Laura Demullier. “Rapidement, ce mineur aurait asséné des coups de poing et des coups de pied. Quatre autres personnes l’auraient rejoint et auraient également frappé les victimes. Celles-ci auraient été sommées de vider leurs poches, avant de pouvoir prendre la fuite.”

Le lendemain soir, samedi 9 août, un incident similaire s’est produit. “Vers 22h50, trois personnes ont été abordées par un mineur dans la rue Léopold Ier à Jette. Là aussi, des coups de poing auraient été donnés et le mineur a été rejoint par sept autres individus. Les huit suspects auraient frappé les victimes et exigé de l’argent“, poursuit Laura Demullier.

L’ensemble des victimes a déposé plainte auprès de la police. L’enquête se poursuit afin d’identifier les auteurs et de déterminer d’éventuels liens entre les deux agressions.

Belga