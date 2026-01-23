La Belgique enverra une délégation record aux J.O d’hiver

À deux semaines des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, la Belgique s’apprête à envoyer la plus grande délégation de son histoire avec 30 athlètes engagés, soit 11 de plus qu’en 2022 à Pékin.

Parmi eux, deux Bruxellois, dont la patineuse artistique Nina Pinzarrone, qui vivra sa toute première expérience olympique.

La jeune sportive aborde l’échéance avec enthousiasme et curiosité : “Je ne sais pas trop à quoi m’attendre du village, de la compétition en elle-même. J’ai juste envie de performer à mon maximum.” À l’approche du grand départ, l’excitation grandit : “On y approche tellement maintenant, c’est comme si je devais partir demain. Je trouve ça très chouette que ça arrive si vite.” lance-t-elle.

Cette participation record s’inscrit dans une stratégie de développement similaire à celle mise en place pour les sports d’été. Les investissements ont été renforcés ces dernières années, avec le soutien de plusieurs partenaires du sport belge. L’objectif est clair : transformer la progression structurelle en résultats concrets.

La Belgique sera représentée dans neuf disciplines et nourrit des ambitions élevées. Après deux médailles et six places dans le top 8 à Pékin, l’espoir est de faire encore mieux. “On devrait voir la Belgique et on espère voir la Belgique briller pendant les Jeux.” affirme Jean-Michel Saive, président du COIB.

Le compte à rebours est lancé. Début des épreuves dans deux semaines pour les 25es Jeux olympiques d’hiver.

■ Reportage de Rémy Rucquoi, Jacques Besnard, Loïc Bourlard