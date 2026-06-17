Un nouveau parcours de minigolf aux portes de la forêt de Soignes

Un nouveau concept s’installe à l’orée de la forêt de Soignes. Le Drohme Adventure ouvre ses portes aujourd’hui, un parcours de minigolf “géant” de 12 trous étalé sur 30 ares de nature. Le tout sur le site de l’ancien hippodrome de Boitsfort.

■ Reportage de Sarah Uenten

Douze trous sur une surface de 30 ares où plus de 12.000 plantes et 30 arbres ont été plantés. Pour chacun des douze trous, “sa propre personnalité” façonnée par le relief, les plantations et les matériaux qui l’entourent. “Un parcours vraiment qualitatif, très beau, qui nous permet de vraiment avoir un résultat de haute qualité dans laquelle on a eu l’occasion d’installer deux œuvres de l’artiste bruxellois Wolfgang Bregentzer“, détaille Olivier Poulaert, CEO du Drohme.

Depuis 2014, la société Drohme NV assure la revitalisation de l’ancien hippodrome de Boitsfort, avec de nombreux recours au fil des années, notamment concernant la construction du parking situé en zone forestière. “La Région a fait de de lourds investissements de rénovation, et le privé que je représente puisque c’est un partenariat public-privé, a lui aussi investi pratiquement 5 millions d’euros pour réhabiliter, rénover cet espace vert qui était quasi à l’abandon“, selon Michel Culot, président du Dhrome.

Le parc espère augmenter sa fréquentation de 8.000 visiteurs par an grâce au minigolf. Comptez 11,50 € pour les adultes et 7,50 € pour les enfants.