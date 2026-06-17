À Forest, des riverains expriment leur ras-le-bol face aux nuisances d’un centre du Samusocial

À Forest, un centre du Samusocial pour MENA (mineurs étrangers non accompagnés) suscite des nuisances dans le quartier du Bempt. Un riverain nous a contacté et fait état de bruits, de harcèlement et parfois de deal. Du côté du Samusocial, on ne nie pas les faits, mais on se défend d’être à l’origine de tous les maux du quartier.

■ Reportage de Simon Breem

Ouvert en mai 2025, ce centre d’hébergement vise à offrir 24h/24 un lieu de répit et d’accompagnement aux MENA, des mineurs étrangers non accompagnés, souvent en transit à travers l’Europe sans réel point de chute. Mais après un peu plus d’un an de cohabitation, certains riverains expriment leur ras-le-bol face aux nuisances provoquées. Vidéos à l’appui sur son téléphone, Ferid témoigne de bagarres et de consommations de drogue récurrentes. L’homme dit être à bout et sans aide de la police. “On demande de l’aide car on ne sait plus vivre“, déclare-t-il. “Mes enfants ne peuvent plus dormir.” Mohamed, qui habite une maison plus loin, regrette tout autant les nuisances même s’il ne veut pas mettre tous les jeunes dans le même sac. “Cela m’embête pour les résidents du centre qui sont vraiment honnêtes et qui ne font rien de mal“, dit-il.

Face à ces critiques, la direction du centre réfute tout laisser-aller pour les jeunes. “Ils ne sont pas du tout hors de contrôle. Ils sont d’ailleurs très encadrés, beaucoup plus que dans d’autres centres. Il y a quinze jeunes accueillis en moyenne et 18 travailleurs qui sont toujours présents sur place“, assure la directrice générale du Samusocial Sarah De Liamchine. Cette dernière entend les plaintes des riverains, mais regrette un amalgame déjà constaté ailleurs. “On ne nie pas qu’il puisse y avoir des incidents. Mais maintenant, comme souvent avec un centre du Samusocial, au bout d’un moment, tout incident qui a lieu dans le quartier est assimilé à la présence du centre parce que la cohabitation n’est pas toujours facile.”

La direction projette d’avoir prochainement une nouvelle réunion avec les riverains pour écouter leurs inquiétudes.