Le MR flirte avec l’extrême droite ? “Choquant, honteux et diffamatoire”, selon Geoffroy Coomans de Brachène

Le député bruxellois MR était l’invité de Bonjour Bruxelles.

“Je trouve cela choquant, honteux et diffamatoire de dire que le MR devient un parti d’extrême droite“, a expliqué ce mardi matin Geoffroy Coomans de Brachène (MR) au micro de Bonjour Bruxelles. Ces dernières semaines différentes personnalités du centre gauche s’élèvent pour dénoncer une radicalisation du parti et de son président Georges-Louis Bouchez. C’était encore le cas ce lundi matin avec l’écologiste John Pitseys sur BX1. “Est-ce le MR qui se droitise ou la gauche qui a une tendance à aller vers l’extrême gauche ?“, interroge-t-il en citant des “convergences avec le PTB“. Le député bruxellois dénonce des méthodes “excessives et fausses que de mettre l’opposant dans le coin“, mais il dit “connaitre ces techniques depuis de longues années“.

Sur le volet des négociations à la Région, il dit espérer qu’un accord sur le gouvernement surviendra après un éventuel accord budgétaire. Il regrette une Région “exangue, dont les caisses sont vides et le trou a été creusé. Trou qu’il va falloir combler avant de passer sur d’autres projets“.

Par ailleurs, Geoffroy Coomans de Brachène est le nouveau président de l’Atomium. Il entend “déringuardiser” ce “symbole” de Bruxelles et de la Belgique. Il suggère par exemple un nouveau parcours à mettre en place dans les prochains mois et les prochaines années.