John Pitseys (Ecolo) : “Je pense qu’aujourd’hui, dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, il ne faut pas gouverner avec le MR”

John Pitseys, député régional bruxellois pour Ecolo, était l’invité de Bonjour Bruxelles ce matin. Il a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley.

La marche pour le climat a rassemblé entre 20 000 et 30 000 personnes dans les rues de Bruxelles. Le député écologiste John Pitseys en faisait partie. Pour lui, le mouvement peut encore monter en puissance : “C’était vraiment une très belle manifestation, il fallait y être. Moi, j’ai vraiment été reboosté par cette mobilisation. Il y avait beaucoup de chaleur, beaucoup de conviction. Ce que je voyais, c’étaient des citoyens venus d’un peu partout, de tous les âges, avec une idée très claire de ce qu’il fallait faire.”

Pour le député bruxellois, il faut que le gouvernement fédéral “sorte de sa tétanie, de son immobilisme et de la manière cynique dont il aborde les problèmes environnementaux”. Il exhorte le gouvernement à respecter ses engagements internationaux, tout en restant sceptique : “Je pensais que nous nous étions engagés à diminuer de 47 % nos émissions… Nous n’en sommes plus du tout là.”

Au niveau bruxellois, le député déclare : “On va voir ce qu’il sort du budget. Je n’ai pas envie de critiquer gratuitement ce qui n’est pas encore décidé, mais nous n’avons plus tellement d’années devant nous. L’environnement, ce n’est pas un sujet abstrait ou de salon : c’est l’eau qu’on boit, l’air qu’on respire, les fruits et légumes qu’on a dans notre assiette.”

Sur la situation du parti Ecolo, John Pitseys estime : “Le parti est en train de comprendre deux ou trois choses, et ça me va bien. La première, c’est qu’un parti, c’est un ensemble de citoyens qui se regroupent pour répondre à une demande sociale. Nous sommes en train de trouver le moyen de nous reconnecter à la société et d’être à la hauteur du parti-mouvement que nous voulions être.” Les autres points importants pour lui sont le fait que l’environnement est une matière quotidienne et la nécessité de construire une société juste.

Concernant les négociations bruxelloises, les écologistes francophones ont rarement été intégrés aux discussions. John Pitseys dit toutefois souhaiter la réussite des partenaires de négociation. Mais il estime qu’un accord avec le MR aurait été difficile, voire impossible : “Je pense qu’aujourd’hui, dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, il ne faut pas gouverner avec le Mouvement Réformateur.”

L’écologiste justifie ses propos : “Depuis deux ou trois ans, le Mouvement Réformateur a fait le choix stratégique de saccager la vie politique. Il voit que ça marche en Hongrie, que ça marche aux États-Unis, que ça marche dans un certain nombre de pays.” John Pitseys dénonce enfin les différentes sorties du président du MR, notamment contre le secteur culturel, la RTBF, et les attaques directes contre le parti Ecolo.