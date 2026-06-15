Ixelles: Quatre jours par semaine au même salaire pour les ouvriers communaux après 60 ans

La commune d’Ixelles a adopté une mesure pour aménager les fins de carrière de ses ouvriers. Après 60 ans, ils pouront travailler 4 jours au lieu de 5, pour le même salaire. On en parle avec Romain De Reusme (PS), bourgmestre d’Ixelles.

Un jour de repos supplémentaire par semaine sans perte de salaire pour les agents en fin de carrière passé 60 ans qui exercent des métiers considérés comme pénibles.. C’est ce qu’a voté Ixelles, même si “comme toutes les communes, nos finances vont mal“, précise Romain De Reusme.

“Mais cette mesure ne nous coûte rien, ou presque. Elle coûte vraiment à la marge parce que le jour qui sera de congé supplémentaire est couvert par une réduction du temps de travail passé 60 ans par l’ONEM. Et nous comblerons le différentiel. Il faut se rendre compte qu’avoir passé des dizaines d’années de carrière dehors, par tous les temps, à porter des choses lourdes, ça engendre beaucoup de personnes malades et d’absentéisme. On se rend bien compte que passé un certain âge, ce n’est plus possible de réaliser ces missions toute la semaine dans de bonnes conditions.”