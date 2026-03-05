Le gouvernement bruxellois valide le budget pour 2026

Le gouvernement bruxellois a validé le projet budget de la région pour 2026, il sera transmis au parlement dès demain.

Comme convenu entre les partenaires MR, PS, Engagés, Groen, Anders, vooruit, CD&V de la nouvelle majorité, le déficit y est ramené à moins d’un milliard d’euros, ont annoncé les cabinets du ministre-président Boris Dilliès (MR) et du ministre des Finances Dirk De Smedt (Anders), dans un communiqué commun.

“Le gouvernement régional franchit ainsi une première étape concrète dans le parcours budgétaire visant à assurer des finances bruxelloises saines d’ici la fin de la législature“, ont commenté ceux-ci. Plus précisément, après l’estimation des dépenses et des recettes pour 2026, le budget se clôt sur un déficit de 957 millions d’euros, conformément aux accords conclus lors des négociations gouvernementales.

D’après les deux ministres, le budget allie “discipline financière et investissements ciblés dans les missions essentielles” du gouvernement. Des mesures sont ainsi prévues pour soutenir la classe moyenne à Bruxelles, entretenir les voiries régionales, les ponts et les tunnels, et renforcer la sécurité et la propreté en ville. Parallèlement, des étapes concrètes sont franchies pour “rendre le fonctionnement de l’administration plus efficace“.

Le budget contient des mesures pour mieux maîtriser les dépenses, notamment en analysant plus strictement les structures administratives, le recours à la consultance et les subventions facultatives. L’administration elle-même contribue à l’effort.

