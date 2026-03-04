Budget et Economie : que prévoit la Déclaration de Politique Régionale ?

Un milliard d’euros d’économie d’ici 2029. C’est l’objectif du nouveau gouvernement pour retrouver l’équilibre budgétaire. Cet objectif, est-il trop ambitieux ou vraiment réalisable ? Décryptage des différentes mesures avec nos invités Bruno Colmant, économiste, et Maxime Fontaine, chercheur en Finances publiques.

80% de l’effort fiscal reposera sur une maîtrise des dépenses. 20% sur l’optimisation des recettes fiscales. Un comité de Monitoring sera également mis en place pour veiller à la mise en œuvre des mesures et des différentes réformes.

Sur le plan fiscal, plusieurs mesures positives sont annoncées. Bonne nouvelle pour la classe moyenne propriétaire : la prime Be Home, qui vise à réduire la pression financière liée au précompte immobilier, sera doublée dès 2027. L’année suivante, l’impôt des personnes physiques diminuera de 1% pour l’ensemble des Bruxellois.

Dans sa déclaration de politique régionale, le gouvernement exprime également la volonté de rendre Bruxelles à nouveau attractive, tant pour ses habitants que pour ses entreprises. Le statut de « Zones Franches Urbaines » sera ainsi instauré.

Pour nos invités, même s’ils se réjouissent qu’il y ait enfin un gouvernement, ils trouvent assez ambitieux ce qui est prévu au niveau budgétaire. « Les objectifs budgétaires sont plus une fiction qu’une réalité parce que dans ce document, on parle d’un retour à l’équilibre dans les trois ans, donc d’un milliard de déficit qui tend vers 0. Alors si de manière linéaire, on diminue ce milliard d’un tiers pendant trois ans, on arrive à des économies globales de deux milliards sur cette période de trois ans. Cela me semble quasiment impossible à réaliser. »

Autre ambition du gouvernement : atteindre un taux d’emploi de 70% d’ici 2030. Pour y parvenir, il prévoit notamment un meilleur encadrement des demandeurs d’emploi (en particulier les jeunes), une réduction des délais d’accompagnement et un renforcement des agences locales pour l’emploi. Là aussi pour nos invités, ce taux pourrait être difficile à atteindre. Maxime Fontaine déclare ainsi que « Si cela était aussi simple on l’aurait déjà fait ! Je ne vois pas très bien quels sont les éléments nouveaux à part activer Actiris..mais je ne suis pas sûr qu’Actiris fasse un mauvais travail aujourd’hui.. »