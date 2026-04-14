La ministre Glatigny réfléchit à une généralisation à toute la FWB du pool d’enseignants remplaçants

La ministre de l’Education, Valérie Glatigny (MR), réfléchit à généraliser le pool d’enseignants remplaçants en primaire à toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, a-t-elle indiqué lundi.

Pour résoudre les problèmes ponctuels de pénurie d’enseignants dans les écoles fondamentales, le précédent gouvernement avait décidé de lancer, sur le modèle de la Flandre, un projet expérimental de pool d’enseignants remplaçants pour les zones de Bruxelles et du Hainaut-Sud.

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Vu le succès du dispositif, la majorité actuelle a décidé récemment de l’étendre au Brabant wallon ainsi qu’à la région namuroise. Le mécanisme, qui mobilise à ce jour une cinquantaine d’équivalents temps-plein, a déjà fait l’objet de trois évaluations positives de l’administration.

La ministre Glatigny réfléchit à présent à généraliser cet outil à l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a-t-elle indiqué lundi en réponse à une question du député Ersel Kaynak (PS) en commission du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

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Cette extension, a-t-elle précisé, est envisagée dans le cadre de l’introduction programmée du contrat à durée indéterminée pour les futurs enseignants et de la création de groupements inter-réseaux de pouvoirs organisateurs. La ministre n’a pas précisé dans sa réponse combien d’enseignants seraient nécessaires pour constituer un pool à l’échelle de l’ensemble de la FWB.

Belga