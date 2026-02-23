Valérie Glatigny veut rendre l’apprentissage du néerlandais obligatoire dès la 3e primaire

La ministre de l’Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, a l’intention de rendre obligatoire l’apprentissage du néerlandais dès la 3e primaire, a-t-elle expliqué lundi sur les ondes de Bel RTL.

Le néerlandais est déjà enseigné aux élèves des écoles francophones de Bruxelles dès la 3e primaire. La ministre MR veut généraliser le dispositif à toute la Fédération afin de favoriser l’insertion socio-professionnelle des futurs travailleurs, au vu des gisements d’emploi en Flandre, mais aussi pour des raisons démocratiques, “parce que l’on vit en Belgique“.

Dans l’enseignement secondaire, l’élève devrait demander une dérogation à la direction de l’école s’il veut changer de deuxième langue. L’enseignement d’une troisième langue moderne -l’anglais ou l’allemand- commencerait quant à lui dès la deuxième année secondaire.

La mise en oeuvre de ce plan implique de disposer de suffisamment de professeurs de néerlandais, une fonction en pénurie. Pour attirer les germanistes dans l’enseignement, Mme Glatigny veut valoriser leurs années d’ancienneté dans un autre secteur, “jusqu’à sept années”, a-t-elle précisé.

La réforme entrerait en vigueur à la rentrée scolaire de 2027. Le néerlandais ferait partie des épreuves du CEB dès 2030. L’apprentissage du néerlandais dans les écoles wallonnes recule depuis plusieurs années. L’anglais s’impose désormais comme le premier choix pour 70% des élèves.

Belga