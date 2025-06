Giovanni Bordonaro :”Le blocage à Bruxelles crée une certaine instabilité”

Giovanni Bordonaro, chef de file régional du PTB, était l’invité dans Bonjour Bruxelles.

Le début de l’entretient concerne la situation de Souleimane El Mokadem, actuellement sous certificat medical. Le chef de file se montre très critique par rapport au comportement des autres partis. “Il est sous certificat médical, et les partis traditionnels ont tenté d’aller l’acheter pour servir leurs intérêts. (…) Des partis, de droite comme de gauche, ont essayé de l’approcher. On a voulu profiter de l’état de faiblesse d’une personne.” Pour Giovani Bordonaro, l’état de santé de Souleimane El Mokadem s’explique notamment par la difficulté du milieu politique. “Le monde politique est un monde à part, avec des codes. Lorsqu’on n’est pas habitué, on peut avoir certaines formes de pression.”

La situation de Bruxelles a également été évoquée lors de l’entretient, notamment le projet de majorité progressive, qui est tombé à l’eau. Avec Ahmed Laouej, “il y avait certaines pistes soutenables“. Le chef de file regrette la situation de Bruxelles, en suspens depuis un an. “Le blocage à Bruxelles crée une certaine instabilité. (…) Ma crainte surtout, c’est de voir en quoi consistera le projet. Est-ce que Bruxelles devra gérer le définancement de l’Arizona ?”

Enfin, l’entretient s’est porté sur l’entrée du PTB dans deux collèges communaux. S’il n’y a pas encore d’accord sur le budget à Forest, il a été trouvé à Molenbeek. “On a dû faire beaucoup d’efforts, mais on a tout fait pour ne pas toucher au pouvoir d’achat des Molenbeekois. (…) On a fait le choix de faire peser sur les épaules les plus larges.” Le chef de file se félicite de différents points mis en avant. “On va continuer à investir dans le CPAS, dans la zone de police.” Ce budget, c’est une preuve selon le chef de file que le PTB est capable de s’investir en politique. “On sait faire un travail, le budget est à l’équilibre.“