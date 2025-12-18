Des centaines de tracteurs à Bruxelles, scènes de chaos sur la place du Luxembourg

La police a déjà fait usage d’un canon à eau jeudi vers 9h00 dans le quartier européen à l’encontre de quelques tracteurs, indique la police locale. Certains agriculteurs ont tenté de passer outre le périmètre de sécurité établi par la police, affirme celle-ci.

Ces derniers entendent faire pression sur les chefs d’Etat européens, réunis en sommet pour aborder le prochain cadre budgétaire de l’UE.Certains engins étaient déjà arrivés mercredi, mais les premiers coups de klaxon se sont fait entendre peu avant 08h00 aux abords de la place du Luxembourg jeudi.

La FJA a installé une partie de son cortège et allumé un brasero. La matinée a été animée aux sons de pétards dans une ambiance bon enfant, malgré quelques dégâts constatés à l’installation électrique. De nombreux tracteurs venant du nord du pays stationnaient du côté de la rue de la Loi, jusqu’au pont du Maelbeek, où la police a installé un barrage pour empêcher tout passage vers le rond-point Schuman, coeur des institutions européennes où se tient le sommet européen. La police a dû faire usage de son canon à eau.

A pied, des délégations venues des quatre coins de l’Europe rejoignaient avant 11h00 le quartier de la gare du Nord, d’où partira le cortège. Celui-ci doit emprunter la petite ceinture, qui était toujours ouverte à la circulation à 10h30, pour rejoindre la place du Luxembourg plus tard dans la journée.