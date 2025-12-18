Des centaines de tracteurs à Bruxelles, scènes de chaos sur la place du Luxembourg
Des centaines de tracteurs ont pris place à Bruxelles sur la rue de la Loi, la place du Luxembourg et les rues environnantes jeudi matin, à l’entame d’une journée de manifestation européenne des agriculteurs.
Alors que le rassemblement était annoncé du côté de la gare du Nord, une partie importante de manifestants ont établi leur quartier au point final de la journée: sur la place du Luxembourg. L’ambiance y est tout autre que dans le reste de la Région, où les tracteurs improvisent des concerts de klaxons. En face du Parlement européen, ce sont les feux et les sons de pétards qui animent la mi-journée.
Le parterre de la place a été envahi d’engins, qui n’ont pas hésité à dégrader le matériel urbain et les arbres. Des personnes masquées, qui ne revendiquent aucune affiliation à une fédération agricole, se trouvent aussi sur place à la mi-journée.
La police a déjà fait usage d’un canon à eau jeudi vers 9h00 dans le quartier européen à l’encontre de quelques tracteurs, indique la police locale. Certains agriculteurs ont tenté de passer outre le périmètre de sécurité établi par la police, affirme celle-ci.
Ces derniers entendent faire pression sur les chefs d’Etat européens, réunis en sommet pour aborder le prochain cadre budgétaire de l’UE.Certains engins étaient déjà arrivés mercredi, mais les premiers coups de klaxon se sont fait entendre peu avant 08h00 aux abords de la place du Luxembourg jeudi.
► Lire aussi | Des milliers d’agriculteurs et des centaines de tracteurs à Bruxelles ce jeudi
La FJA a installé une partie de son cortège et allumé un brasero. La matinée a été animée aux sons de pétards dans une ambiance bon enfant, malgré quelques dégâts constatés à l’installation électrique. De nombreux tracteurs venant du nord du pays stationnaient du côté de la rue de la Loi, jusqu’au pont du Maelbeek, où la police a installé un barrage pour empêcher tout passage vers le rond-point Schuman, coeur des institutions européennes où se tient le sommet européen. La police a dû faire usage de son canon à eau.
A pied, des délégations venues des quatre coins de l’Europe rejoignaient avant 11h00 le quartier de la gare du Nord, d’où partira le cortège. Celui-ci doit emprunter la petite ceinture, qui était toujours ouverte à la circulation à 10h30, pour rejoindre la place du Luxembourg plus tard dans la journée.
“Un métier qu’on dit essentiel ne peut se vivre à découvert”
“Le monde agricole est en souffrance. Un métier que l’on dit essentiel ne peut pas se vivre à découvert“, a scandé jeudi devant des milliers de manifestants Caroline Jaspart, de l’Union des Agricultrices wallonnes (UAW). “La résilience n’a jamais payé une facture.”
Les agriculteurs se sentent isolés, abandonnés et surtout pas protégés, a rappelé Mme Jaspart. “Nous aimons notre métier, il a du sens. Mais l’amour du métier ne peut pas être la seule politique agricole.”
“L’Union européenne, c’était un rempart de protection. Mais elle se perd un peu plus chaque jour“, a poursuivi Daniel Coulonval, de la Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA). “N’importons pas l’agriculture dont nous ne voulons pas“, a-t-il demandé.
Pour la quarantaine de fédérations présentes jeudi à Bruxelles, la Commission Von der Leyen “déclare la guerre à ceux qui la nourrissent”. La souveraineté alimentaire “ne doit pas être prise pour acquise“, rappellent-elles.