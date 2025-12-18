Des milliers d’agriculteurs et des centaines de tracteurs à Bruxelles ce jeudi

Des milliers d’agriculteurs venus de toute l’Europe se sont donné rendez-vous ce jeudi dans le centre de Bruxelles pour faire entendre leurs revendications. Le secteur, en crise continue depuis des années, veut rappeler à la Commission européenne ses craintes et désaccords quant à l’accord commercial avec le Mercosur d’une part, et une possible réduction du budget de la politique agricole commune de l’autre.

D’importants embarras de circulation sont à prévoir. Plus de 8 000 personnes sont attendues du côté du quartier Nord en fin de matinée, pour un départ du cortège, auquel devraient se mêler au moins un demi-millier de tracteurs – vers 12h. Les manifestants emprunteront la petite ceinture, jusqu’à la rue de la Loi, avant de bifurquer sur la rue de Trêves, en direction de la place du Luxembourg, où les organisations nationales prendront la parole vers 14h.

Selon la police fédérale, la situation est “en constante évolution” et suivie de près. En raison de l’installation des agriculteurs autour du quartier européen, les forces de l’ordre et Bruxelles Mobilité ont fermé la rue de la Loi, la rue Belliard à partir de la rue de la Science ainsi que les tunnels Belliard, Cinquantenaire et Loi.

La police a déjà fait usage d’un canon à eau jeudi vers 9h00 dans le quartier européen à l’encontre de quelques tracteurs, indique la police locale. Certains agriculteurs ont tenté de passer outre le périmètre de sécurité établi par la police, affirme celle-ci.

Une quarantaine d’organisations agricoles européennes seront présentes. Côté wallon, il faudra compter sur des délégations de la Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA) et de la Fédération des jeunes Agriculteurs (FJA). La Fugea ne participera quant à elle pas à la manifestation: elle a mené une autre action – également pour crier son opposition à l’accord commercial avec le Mercosur – mercredi matin à l’aéroport de Liège.

Ce jeudi, à Bruxelles, des représentants du monde agricole viendront avec leur principal outil de travail: le tracteur. Les plus de 500 engins attendus devraient commencer à arriver dans la capitale à partir de 8h, de tous les coins de la Wallonie mais aussi d’autres pays européens.

La manifestation vise à faire pression sur les chefs d’État et de gouvernement qui se réunissent également ce jeudi en sommet pour aborder le prochain cadre budgétaire de l’Union. Les agriculteurs s’opposent à une baisse du financement de la PAC qu’ils craignent pour l’après-2027, et à l’accord commercial avec le Mercosur, que la Commission européenne espère toujours pouvoir valider avec le bloc sud-américain samedi lors d’un sommet à Foz do Iguaçu, au Brésil. Officiellement, le sujet ne figure pas à l’ordre du jour du sommet, mais il n’est pas exclu qu’un pays – la France mène le camp des opposants – soulève la question.

La tenue de la manifestation dans le centre-ville, y compris des blocages qui ne sont pas à exclure aux accès de la Région, ainsi que celle du sommet européen vont engendrer d’importants embarras de circulation. La police déconseille vivement de venir à Bruxelles en voiture et recommande de privilégier les transports en commun, le train ou le métro. Les transports de surface risquent eux aussi d’être impactés.

Belga