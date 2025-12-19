Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

L’ULB rachète les bâtiments de l’IHECS dans le centre de Bruxelles

L’Institut des hautes études des communications sociales (IHECS) a cédé, le 18 décembre, ses bâtiments situés dans le centre de Bruxelles à l’Université libre de Bruxelles (ULB).

Cette opération immobilière entraînera le déménagement de l’IHECS vers le site de Reyers, à Schaerbeek, à partir de septembre 2026, tandis que l’ULB renforcera sa présence au cœur de la capitale.

Grâce à l’acquisition de trois immeubles appartenant jusqu’ici à l’IHECS, l’ULB disposera à nouveau d’une implantation en centre-ville. Celle-ci viendra compléter ses campus existants à Ixelles (Solbosch, Plaine, Flagey, Usquare) et à Anderlecht (Erasme). L’université entend y développer des activités académiques, dans un périmètre situé entre la Grand-Place et la gare du Midi.

Un déménagement vers Reyers pour l’IHECS

Présent dans le centre de Bruxelles depuis 1990, l’IHECS fait face à une augmentation constante de son nombre d’étudiants, passé de moins de 500 à près de 3.000 aujourd’hui. Ses implantations actuelles sont désormais jugées insuffisantes en termes de capacité et d’organisation. “Quitter le centre-ville est un petit déchirement, mais rejoindre le Média Park, un écosystème entièrement dédié aux médias et à la communication, dans un bâtiment pensé et tourné vers le futur de notre enseignement est une opportunité unique pour nos étudiants et attendue par notre communauté académique”, a estimé Véronique Salvi, Administratrice générale de l’IHECS.

Lire aussi : L’Ihecs démènagera à Schaerbeek en 2026

À partir de septembre 2026, l’ensemble de la communauté étudiante et académique rejoindra un nouveau bâtiment de 19.000 m² sur le site du Média Park, à Reyers. Ce site regroupe plusieurs acteurs du secteur des médias et de la communication.

Une transition encadrée entre les deux institutions

Selon l’IHECS, le choix de céder ses bâtiments à une université permet d’assurer une continuité dans l’affectation académique des lieux. L’institution quittera progressivement le centre-ville au cours de l’année académique 2025-2026.

Du côté de l’ULB, cette implantation vise à faciliter l’accès du public aux activités universitaires et à renforcer les liens avec les acteurs culturels et associatifs du centre de Bruxelles. “Cette présence en centre-ville s’inscrit pleinement dans l’ambition d’une université ouverte, engagée et résolument connectée à la société qui l’entoure. C’est nouvelle implantation est un symbole fort qui marque notre retour au cœur de Bruxelles, berceau de l’ULB”, se réjouit Annemie Schaus, Rectrice de l’institution.

Rédaction

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales