L’ULB rachète les bâtiments de l’IHECS dans le centre de Bruxelles

L’Institut des hautes études des communications sociales (IHECS) a cédé, le 18 décembre, ses bâtiments situés dans le centre de Bruxelles à l’Université libre de Bruxelles (ULB).

Cette opération immobilière entraînera le déménagement de l’IHECS vers le site de Reyers, à Schaerbeek, à partir de septembre 2026, tandis que l’ULB renforcera sa présence au cœur de la capitale.

Grâce à l’acquisition de trois immeubles appartenant jusqu’ici à l’IHECS, l’ULB disposera à nouveau d’une implantation en centre-ville. Celle-ci viendra compléter ses campus existants à Ixelles (Solbosch, Plaine, Flagey, Usquare) et à Anderlecht (Erasme). L’université entend y développer des activités académiques, dans un périmètre situé entre la Grand-Place et la gare du Midi.

Un déménagement vers Reyers pour l’IHECS

Présent dans le centre de Bruxelles depuis 1990, l’IHECS fait face à une augmentation constante de son nombre d’étudiants, passé de moins de 500 à près de 3.000 aujourd’hui. Ses implantations actuelles sont désormais jugées insuffisantes en termes de capacité et d’organisation. “Quitter le centre-ville est un petit déchirement, mais rejoindre le Média Park, un écosystème entièrement dédié aux médias et à la communication, dans un bâtiment pensé et tourné vers le futur de notre enseignement est une opportunité unique pour nos étudiants et attendue par notre communauté académique”, a estimé Véronique Salvi, Administratrice générale de l’IHECS.

À partir de septembre 2026, l’ensemble de la communauté étudiante et académique rejoindra un nouveau bâtiment de 19.000 m² sur le site du Média Park, à Reyers. Ce site regroupe plusieurs acteurs du secteur des médias et de la communication.

Une transition encadrée entre les deux institutions

Selon l’IHECS, le choix de céder ses bâtiments à une université permet d’assurer une continuité dans l’affectation académique des lieux. L’institution quittera progressivement le centre-ville au cours de l’année académique 2025-2026.

Du côté de l’ULB, cette implantation vise à faciliter l’accès du public aux activités universitaires et à renforcer les liens avec les acteurs culturels et associatifs du centre de Bruxelles. “Cette présence en centre-ville s’inscrit pleinement dans l’ambition d’une université ouverte, engagée et résolument connectée à la société qui l’entoure. C’est nouvelle implantation est un symbole fort qui marque notre retour au cœur de Bruxelles, berceau de l’ULB”, se réjouit Annemie Schaus, Rectrice de l’institution.

