Cinq personnes assignées à résidence pour le nouvel an

Pour le réveillon du Nouvel An, la Ville de Bruxelles a décidé de durcir le ton, annonce la DH.

Cinq personnes feront l’objet d’une assignation à résidence préventive le 31 décembre, a annoncé le bourgmestre Philippe Close (PS). Une mesure destinée à prévenir les débordements lors des festivités.

Concrètement, ces personnes seront informées par courrier de la police qu’elles devront rester à leur domicile durant une période déterminée. “Il s’agit d’individus qui ont lourdement perturbé les festivités de fin d’année par le passé. Pas de simples jets de pétards, mais des dossiers sérieux, bien connus des forces de l’ordre”, souligne Philippe Close pour nos confrères.

Le bourgmestre explique avoir attendu l’avis du Conseil d’État concernant une mesure similaire prise l’an dernier à Anvers par Bart De Wever. “L’arrêt valide ce type de dispositif, à condition qu’il soit temporaire et qu’il permette certaines exceptions, comme aller travailler ou voyager”, précise-t-il.

En revanche, si la police interpelle l’une de ces cinq personnes le soir du réveillon, elle passera la nuit en prison et pourrait être poursuivie.

