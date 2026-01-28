Formation bruxelloise : tous les partis se rendront à la réunion organisée par Respect Brussels ce dimanche

Tous les partis invités ont confirmé leur présence à la réunion organisée ce dimanche par le collectif citoyen.

Face à une situation marquée par “600 jours de blocage politique” et “peu de nouvelle initiative qui émerge”, le collectif citoyen Respect Brussels a décidé de “tenter quelque chose” : “Rassembler l’ensemble des partis politiques autour d’une même table”, à partir de ce 1er février.

“Les gens en ont ras le bol”, souligne Daniel Verougstraete, l’un des organisateurs du mouvement citoyen, sur les antennes de BX1 ce mercredi matin. Le rôle du collectif citoyen se veut celui d’un médiateur. “On ne va pas trancher vers la gauche ou la droite mais dégager quelques balises qui permettent de relancer le dialogue entre eux”, ajoute Daniel Verougstraete.

Restait à savoir si les partis politiques allaient répondre présents à cette initiative citoyenne. Selon nos informations, ce sera bien le cas. Le PS et le MR ont confirmé ce mercredi qu’ils se rendront bien à la réunion de ce dimanche matin. DéFI, Les Engagés, Ecolo et la Team Fouad Ahidar avaient d’ores-et-déjà confirmé leur présence. Côté néerlandophone, Groen, Vooruit, le CD&V, Anders et la N-VA seront également présents.

BX1 – Photo : Belga