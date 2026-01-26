Des Bruxellois invitent les partis à reprendre les discussions le 1er février : “Les justifications deviennent inaudibles”

Un groupe de citoyens invite les partis politiques à reprendre les discussions le 1er février en vue de former un gouvernement bruxellois. Les négociations sont à l’arrêt depuis que l’ancien formateur Yvan Verougstraete a jeté l’éponge après avoir tenté de monter une coalition de formations de centre-droit et d’une partie de la gauche.

Un groupe de citoyens incluant des représentants des mouvements Respect Brussels et WeAreBrussels prend l’initiative -avec le soutien des représentants des employeurs, du monde artistique, et les 40 comités de quartier- d’inviter les représentant des différents partis politiques bruxellois (à l’exception du Vlaams Belang) à un nouveau round de négociations le dimanche 1er février à 10h30.

“Depuis une semaine, les discussions visant à former un gouvernement bruxellois sont une nouvelle fois totalement bloquées (…) La colère grandit, les justifications deviennent inaudibles, les exclusives intolérables, les jeux politiques inadmissibles”, selon le communiqué.

Selon les collectifs, gouverner en affaires courantes jusqu’aux prochaines élections “revient à nier le choix des électeurs et vider la démocratie de sa substance”. “Une région en affaires courantes, c’est une région paralysée: les réformes indispensables et les investissements structurants sont gelés, les dossiers prioritaires s’enlisent et les problèmes s’aggravent. À terme, Bruxelles risque de perdre la capacité à décider de son avenir”, disent-ils.

Leur initiative ne vise pas à se substituer aux représentants élus dans leurs choix politiques. Mais ils les appellent avec insistance à accepter de rejoindre une même table, en vue de trouver un compromis d’accord rassemblant une majorité des suffrages au parlement.

Les partis sont invités à faire connaître leur réponse au plus tard le vendredi 30 janvier. Cette réponse sera rendue publique le soir même sur la place de la Bourse, où des citoyennes et citoyens bruxellois se rassembleront à partir de 19h pour une manifestation contre l’immobilisme politique et en faveur de la formation d’un gouvernement bruxellois de plein exercice.

Belga