Formation bruxelloise : à Bruxelles, le MR déposera des textes au Parlement pour faire tomber les masques, selon Bouchez

Reprenant une expression véhiculée avant lui par le ministre MR de l’Intérieur, Bernard Quintin, invité à s’exprimer aux côtés de Valérie Glatigny, Georges-Louis Bouchez a jugé que pour le moment, la coalition “Guinness” (du nom du record et citée par le formateur Engagés Yvan Verougstraete, ndlr) “s’apparentait davantage au “Loch Ness”. “C’est surtout le record de l’indignité et de l’irresponsabilité. On en est là car des gens pensent que la Région leur appartient, se sont assis sur le siège de ministre, et considèrent qu’il fallait attendre”, a-t-il affirmé.

M. Bouchez craint que la coalition en gestation n’épargne les seuls bus de la Stib des prochains jalons renforcés de la LEZ et renforce le plan de mobilité Good Move. “Nos citoyens n’ont-ils pas voté pour la fin de la mobilité immobile ? A l’opposé, certains veulent une taxe pour entrer dans Bruxelles”, a-t-il dit, faisant allusion à une piste évoquée par le formateur bruxellois Yvan Verougstraete, dont le président libéral n’a pas une seule fois prononcé le nom, pas plus que celui du récent transfuge Michel De Maegd.

Selon Georges-Louis Bouchez, le groupe MR déposera des textes au sujet du report des nouvelles phases de la LEZ “au moins au niveau du report envisagé pour les bus de la Stib”, d’une révision du plan de mobilité Good Move et d’une baisse les droits d’enregistrement à Bruxelles.

“Nous verrons si notre partenaire des Engagés aura la force de voter le texte qu’ils ont adopté en Wallonie… C’en sera fini de faire tout et son contraire”, a-t-il dit, promettant de continuer à agir également aux autres niveaux de pouvoir, notamment pour renforcer la sécurité dans la capitale, face au narcotrafic en mettant des militaires dans les rues, en agissant avec le renvoi plus systématique de personnes en situation de séjour illégal à l’actif desquelles nombre d’actes de délinquance sont portés, sans pour autant renoncer à lutter contre les discriminations, à travers une politique “ferme mais juste”.

Les voeux du MR étaient organisés au Claridge, une salle de la vie nocturne bruxelloise copieusement remplie, mais d’une capacité inférieure à celle des lieux choisis à l’occasion d’éditions antérieures.

Tous les mandataires bruxellois du MR de Bruxelles et de la périphérie n’étaient pas présents. On a ainsi remarqué l’absence de la députée européenne et ex-Première ministre Sophie Wilmès, mais aussi du bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf, une figure marquante du libéralisme à Bruxelles depuis plus de trente ans, mais toujours sur le terrain. Idem pour Boris Dilliès, le bourgmestre d’Uccle et la cheffe du groupe MR au Parlement bruxellois, Clémentine Barzin, qui ont toutefois invoqué un séjour à l’étranger prévu de longue date pour expliquer leur absence.

Belga