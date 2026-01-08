Formation bruxelloise : selon Zakia Khattabi “il y a matière pour une entrée en négociation”

La cheffe du groupe Ecolo au Parlement bruxellois, Zakia Khattabi, a déclaré jeudi, en marge d’un entretien bilatéral avec le formateur bruxellois Yvan Verougstraete, qu’il y avait “‘matière à entrer en négociation”, mais qu’il demeurait une inconnue pour y procéder du côté néerlandophone.

Le formateur bruxellois a entamé lundi dernier une série d’échanges bilatéraux. Ceux-ci sont censés s’achever vendredi, du moins pour un premier tour, et sans que l’on voie clair pour la suite des opérations, notamment sur une perspective d’entrée en négociation à proprement parler.

Le 24 décembre, l’équipe de M. Verougstraete a envoyé un premier jet de déclaration de politique régionale en guise de pièce à casser, ainsi qu’un tableau budgétaire, aux partis pressentis pour former une majorité avec les Engagés, à savoir le PS, Ecolo, DéFI, Groen, Vooruit et le CD&V. Les partis francophones précités peuvent espérer l’appui dune majorité étroite dans leur groupe linguistique, contrairement aux néerlandophones qui disposent ensemble de 7 sièges sur 17.

Les sièges manquants pour y parvenir pourraient provenir de l’Open Vld, mais ce parti n’est actuellement pas associé aux échanges.

Le PS, Ecolo, DéFI, Groen, Vooruit et le CD&V ont remis leurs commentaires avant le passage à l’an neuf, à la suite de quoi des réunions bilatérales ont été organisées dans la discrétion depuis mardi.

Jeudi, la cheffe du groupe écologiste a toutefois évoqué un “échange constructif avec le formateur“.

“Nous avons travaillé sérieusement et mis sur la table des propositions alternatives là où il y a des nœuds pour nous. Il y a donc de la matière pour une entrée en négociation, mais il faut désormais voir clair sur ce qui se passe côté flamand. On ne peut pas continuer à naviguer à vue sans savoir par quelle majorité ce que nous négocierons sera finalement endossé“, a affirmé Mme Khattabi à l’Agence Belga.

Du côté néerlandophone, on semble en effet encore loin du compte car tant le président de l’Open VLD, Frédéric De Gucht, dans les colonnes du quotidien De Morgen, que son homologue du CD&V, Sammy Mahdi, au cours de l’émission “Villa Politica”, ont répété qu’ils jugeaient l’offre d’Yvan Verougstraete insuffisante.

Le député CD&V Benjamin Dalle a jusqu’à présent participé aux discussions. La question reste de savoir comment et si le président des Engagés parviendra à convaincre ces deux partis de franchir le pas.

Belga – Photo : Belga Image