Eva De Bleeker quitte la présidence de l’Open Vld, une élection est prévue en octobre

La présidente de l’Open Vld, Eva De Bleeker, quitte son mandat. Elle a annoncé dans une vidéo adressée aux membres l’organisation d’une nouvelle élection interne au mois d’octobre. Elle veut à l’avenir se concentrer sur la rénovation interne du parti.

“La rénovation demande énormément de travail et je me rends compte que je ne peux pas m’en occuper toute seule“, a-t-elle expliqué dans un communiqué où le mot “démission” est soigneusement évité. La présidente sortante assure qu’elle a pris cette décision après avoir fait le point sur la situation l’été dernier. “Un nouveau président pourra se concentrer pleinement sur la communication externe : visibilité, présence dans les médias, débats“, explique-t-elle. “Quelqu’un qui pourra faire la différence dans ce domaine”.

La rénovation interne du parti l’occupera entièrement. “J’ai été élue sur le slogan du retour aux sources. J’étais et je suis toujours fermement convaincue que nous devons renforcer les liens entre la rue Melsens (siège du parti à Bruxelles) et les sections. Je m’y suis consacrée sans relâche au cours de l’année écoulée: expliquer partout dans le pays ce que nous faisons, mais surtout écouter nos partisans, nos militants. C’est la partie de mon travail qui m’apporte le plus de satisfaction. Renforcer les liens avec nos membres, former les jeunes, soutenir les départements, communiquer avec nos mandataires…“, a-t-elle souligné.

Un Bureau de parti extraordinaire a fixé les dates du scrutin interne. Les candidatures peuvent être introduites dès lundi. Le nom du nouveau président ou de la nouvelle présidente sera annoncé le 17 octobre à moins qu’un deuxième tour ne soit nécessaire. Dans ce cas, l’échéance est fixée au 24 octobre.

Une deuxième démission en moins de trois ans

La carrière d’Eva De Bleeker vient de connaître un nouveau coup d’arrêt. Pour la deuxième fois, elle jette l’éponge, au terme d’à peine un an de présidence des libéraux flamands. Mais elle n’est toutefois pas évincée complètement de la direction de l’Open Vld puisqu’elle continuera à mener, ou du moins le souhaite, le chantier de rénovation du parti.

Le 24 août 2024, la Brabançonne avait été élue à la présidence de l’Open Vld avec 56% des voix. Elle était alors la troisième femme à prendre la tête du parti après Annemie Neyts et Gwendolyn Rutten. Eva De Bleeker peut se targuer d’un parcours universitaire consistant. Elle a suivi des études d’ingénieur commercial à la VUB et à la Freie Universität de Berlin. Elle a ensuite obtenu un Master en Économie politique internationale à l’Université de Warwick (Grande-Bretagne). Ces diplômes lui ont notamment ouvert les portes d’un cabinet de consultance à Oxford. Après avoir intégré la Commission européenne en 2007, où elle a travaillé au sein de la Direction générale du Commerce et puis de l’Énergie, Eva De Bleeker a décroché son premier mandat politique en 2013, comme échevine à Hoeilaart (Brabant flamand).

À l’issue des élections de 2019, elle se fait connaître du grand public en étant désignée secrétaire d’État en charge du Budget et de la Protection des consommateurs au sein du gouvernement De Croo. Elle est alors la nouvelle venue dans le casting de l’Open Vld. Eva De Bleeker quitte cette fonction dans la douleur en novembre 2022. Au cours des débats budgétaires à la Chambre, elle croise le fer avec le député Sander Loones (N-VA). Une polémique éclate sur les chiffres du budget. La secrétaire d’Etat soutient une position qui ne correspond pas aux déclarations du Premier ministre, Alexander De Croo, l’homme fort de l’Open Vld qui a écarté Gwendolyn Rutten et accédé au 16 rue de la Loi en octobre 2020. Le chef du gouvernement est mis dans une position délicate. Une nouvelle présentation du budget, contenant des erreurs de calcul, scellera le sort de la secrétaire d’Etat qui annonce sa démission. Son remplacement, préparé déjà depuis plusieurs semaines selon des observateurs, est assuré par une recrue surprise: la députée bruxelloise Alexia Bertrand, venue du MR.

Le 9 juin 2024 se traduit par une défaite historique de l’Open Vld. Alexander De Croo a perdu son pari et doit s’effacer. Eva De Bleeker se déclare candidate à la présidence du parti après la démission de Tom Ongena. Au second tour du scrutin, elle est élue avec 4.215 voix contre 3.344 pour Vincent Verbeecke. La nouvelle présidente lance un chantier de refondation de la formation des libéraux flamands. Certains de ses choix sont rapidement critiqués en interne. Et, sondage après sondage, il apparait que le parti ne séduit plus grand monde en Flandre.

Un “congrès de fondation” était prévu le 13 septembre, au cours duquel un nouveau nom devait être présenté. Le calendrier a cependant dû être revu, et la perspective d’une nouvelle dénomination, après “Open Vld” choisi en 2007, est reportée à juin de l’année prochaine. Le rendez-vous du 13 septembre a été transformé en “Festival des Idées”. Qui sera le prochain président? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, une figure avait retenu toutes les attentions, celle de Frédéric De Gucht, fils de l’ancien président et ex-commissaire européen Karel De Gucht. Le Bruxellois, chef d’entreprise, s’est depuis lors imposé comme l’une des voix nouvelles qui comptent dans le parti.

Belga – Photo Belga