Cadastre, IPP, propreté publique… Voici les mesures du budget 2026 à la Ville de Bruxelles

L’échevin des finances Anas Ben Abdelmoumen (PS) était l’invité de Bonjour Bruxelles.

“Les années passent et c’est de plus en plus difficile“, explique ce mardi matin Anas Ben Abdelmoumen (PS), échevin des finances à la Ville de Bruxelles, quelques heures après le vote du budget 2026. Selon lui, il s’agit d’une “nouvelles réforme fiscale au niveau communal” et d’un budget “responsable et ambitieux“.

L’IPP va diminuer, “un gain net de salaire de 250euros pour une infirmière par exemple“, explique-t-il. “Une réelle avancée concrète“. Mais le cadastre va augmenter. “Mais ces centimes additionnels seront compensés pour ceux qui habitent dans leur bien“, ajoute-t-il.

Il dit vouloir “rassurer la population et les agents communaux“, qu’il n’y aura pas de suppression d’emploi pour les services publics, “mais qu’il y aura des difficultés au niveau des remplacements systématiques“.

Il annonce également 150.000 euros d’investissements dans des caméras pour lutter contre les dépots clandestins. Il explique par ailleurs qu’à partir de l’année prochaine, un nouveau règlement “avec des taux beaucoup plus élevés” sera mis en place pour lutter contre ce phénomène.