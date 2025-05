Zinneke célèbre 25 ans de créations et de folklore bruxellois

L’association Zinneke, organisatrice de la Zinneke Parade bisannuelle dans les rues de la capitale, célébrera dimanche ses 25 ans sur la place Masui à Bruxelles, devant ses locaux. Des animations, concerts et ateliers seront proposés de 10h00 à 22h00, dans l’esprit du défilé qui colore le centre de Bruxelles tous les deux ans.

La prochaine Zinneke Parade aura lieu le 30 mai 2026, mais l’association Zinneke ne voulait pas manquer la date du 25 mai 2025 pour célébrer… les 25 ans de l’organisation. Il ne sera pas question de cortège, dimanche, mais bien d’une grande célébration autour de la place Masui, à la frontière de Schaerbeek et Bruxelles, où est installée l’association depuis 2013. “Une journée conviviale pour célébrer le chemin parcouru et imaginer ensemble l’avenir de Zinneke“, annonce l’organisation.

Dès 10h00, les curieux pourront participer gratuitement à des ateliers de cuisine, de bricolage, d’arts ou encore de “rêve nécessaire“, dans l’esprit de la parade folklorique et surréaliste qui embaume la capitale tous les deux ans. Les associations et artistes qui collaborent avec Zinneke seront présents en nombre pour des animations, des performances artistiques et des concerts, comme ceux du Pixelbeek Band, du Brussels Bayou Orchestra ou de la Nouvelle harmonie bruxelloise d’accordéons. Une mini-exposition autour de l’histoire de Zinneke sera également proposée.

La 14e édition de la Zinneke Parade, qui réunit habitants, écoles, associations et artistes autour d’un projet socio-artistique commun, les fameuses “Zinodes”, aura pour thème “Rêve”.

Belga