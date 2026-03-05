Zakia Khattabi : “Le gouvernement Dilliès permet de sortir de la crise institutionnelle, mais risque de nous plonger dans une autre”

Zakia Khattabi, cheffe de groupe Ecolo au Parlement bruxellois, était l’invitée de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles ce jeudi matin.

Elle s’est notamment exprimée sur la Déclaration de politique régionale du gouvernement de Boris Dilliès, obtenue après plus de 600 jours de négociations. “Pendant plus de 600 jours, on a constaté une tension entre former un gouvernement à tout prix ou former un gouvernement pour faire quelque chose. Après plus de 600 jours, force est de constater qu’il s’agit surtout d’un gouvernement formé d’abord pour sortir de la crise institutionnelle. Un gouvernement qui, potentiellement, nous plonge dans une autre crise quand on voit la trajectoire budgétaire, mais aussi le flou artistique autour de cet accord de majorité. […] Aujourd’hui, nous avons un gouvernement et on se dit ‘tout ça pour ça’.”

L’écologiste rappelle qu’elle a été à la table “jusqu’au dernier moment” et que, “c’est parce que l’Open VLD (Ndlr : aujourd’hui ‘Anders’) a retiré la prise que cela ne s’est pas fait“.

Zakia Khattabi ne comprend pas l’objectif fixé par le gouvernement d’équilibre budgétaire à atteindre à l’horizon 2030 alors même “que l’Europe ne le demande pas et que même l’Arizona ne fait pas cela“. Elle craint que ce soit le secteur social-santé qui en paie le prix. “Les associations sont toujours dans l’incertitude et continuent à se demander à quelle sauce elles vont être mangées“, pointe la députée bruxelloise.

Métro 3 : “On aurait préféré gagner quelques années plus tôt”

En ce qui concerne la mobilité, “il y a autant d’interprétations qu’il y a de partenaires“, constate-t-elle. “Le point d’interrogation reste donc total.”

La suspension du projet du Métro 3 pour dix ans au moins a néanmoins été actée dans l’accord de gouvernement : il sera remplacé par une ligne de tram.

Une annonce accueillie favorablement par Ecolo, qui a souvent remis en cause le projet de métro ces dernières années en demandant des alternatives en surface, mais Zakia Khattabi regrette le temps et l’argent perdus. “On aurait préféré gagner quelques années avant, car ici c’est quand même une gabegie budgétaire et une perte de temps, avec un impact pour les familles et les commerçants du quartier Stalingrad. Je ne me réjouirai donc pas, eu égard au drame humain que vivent certains.”

■ Une interview de Zakia Khattabi au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles