Mobilité : que prévoit le nouveau gouvernement bruxellois dans sa Déclaration de Politique Régionale?

Une mobilité plus fluide et vectrice de développement, c’est l’ambition du nouveau gouvernement bruxellois. La présidente d’Avello (anciennement le Gracq) Laurence Lewalle, Jacques Ponjée, le président du Gutib (le groupement des usagers des transports publics) et Joost Kaesamens, le directeur des affaires publiques pour l’organisation d’automobilistes Touring étaient les invités de Bonsoir Bruxelles.

Pour atteindre ses objectifs, un nouveau plan régional de mobilité succèdera au plan Good Move. Un plan qui prévoit de donner un rôle aux citoyens avec notamment une participation citoyenne qui sera accrue grâce à une consultation représentative des citoyens d’un périmètre concerné.

Dans ce plan régional de mobilité, les nouveaux plans de circulation seront revus avec des périmètres beaucoup plus petits, et tous les modes de seront pris en compte.

En ce qui concerne les sujets qui fâchent, le Metro 3 sera finalement remplacé par un tramway (l’ouverture de ce nouveau tunnel permettra de fluidifier le secteur Lemonnier) et puis il y aura bien un tram Tour&Taxi.

Les invités sont assez satisfaits de ce qui est proposé par le gouvernement même si leurs réponses sont un peu nuancées.

“Cette déclaration politique régionale démontre qu’on a sept partis autour de la table, qu’on a voulu faire plaisir à tout le monde et ne décevoir personne. C’est le budget qui va tout définir! Il y a de grandes lignes qui sont intéressantes pour le usagers actifs (tels que les piétons et les cyclistes). Mais c’est le budget qui définira les orientations.” affirme notamment Laurence Lewalle.

Joost Kaesamens, de son côté, pointe le fait qu’on accorde enfin de l’attention « à la qualité des projets plutôt qu’à la quantité » et se réjouit que de la place soit accordée à de la concertation et au travail de terrain.