Elke Van den Brandt, figure de Groen à Bruxelles, a vivement critiqué samedi Anders lors de la réception du Nouvel An de Groen Bruxelles à Saint-Gilles. En tant que formatrice au sein du groupe linguistique néerlandophone, elle a exhorté le parti à adopter une attitude constructive.

Dans la conclusion de son discours, Van den Brandt est revenue sur l’impasse politique bruxelloise qui dure désormais 600 jours. Elle a dénoncé les partis qui, selon elle, utilisent Bruxelles comme une “trampoline” pour gagner quelques points dans les sondages, faisant allusion à Anders, le parti du président Frédéric De Gucht. Anders avait empêché la dernière tentative de formation du président des Engagés, Yvan Verougstraete, en refusant de se présenter à la table des négociations.

“Groen est toujours resté constructif, avec des propositions et des solutions dans l’intérêt des Bruxellois. J’invite Anders à faire de même, dans son rôle de formateur au sein de notre groupe linguistique”, a conclu Elke Van den Brandt.

La dirigeante de Groen à Bruxelles a dressé un bilan amer de ces 600 derniers jours, tout en affirmant qu’elle ne renoncerait pas. “Cette impasse n’est ni une loi naturelle ni un échec du système”, a déclaré Van den Brandt. “Elle est le résultat d’égoïsmes, de politique de macho, de véto et d’intérêts de parti. Quoi qu’il arrive : je n’abandonne pas. Je reste et je persévère. J’assume mes responsabilités, surtout lorsque la situation semble sans issue.”

