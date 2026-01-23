“Il faut siffler la fin de la récréation” : Fabian Maingain réclame un budget pour Bruxelles

Bruxelles reste sans gouvernement de plein exercice depuis bientôt 600 jours, et la situation commence à peser lourdement sur les finances et les services publics. Fabian Maingain (Libres), député bruxellois, dénonce un “échec indéfendable” de la classe politique et appelle le parlement à agir. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles.

“Les Bruxellois ne peuvent plus payer le prix de l’inaction politique”, insiste-t-il au micro de Fabrice Grosfilley.

Pour lui, il est temps que le parlement prenne ses responsabilités et vote un budget, même en l’absence de gouvernement. “Nous avons 19 mois sans budget. Chaque mois qui passe, c’est 127 millions d’euros d’endettement supplémentaire”, rappelle-t-il. Sa proposition : déposer une résolution pour contraindre le ministre du Budget à présenter un texte budgétaire et permettre au parlement de voter.

Fabian Maingain insiste sur la nécessité d’exemplarité dans la classe politique. Il évoque notamment la réduction des salaires des ministres en affaires courantes, même s’il n’est pas convaincu que ça ferait bouger “Frederic De Gucht et Georges-Louis Bouchez” alors qu’une proposition de diminution des indemnités parlementaires n’avait pas été adoptée.

Le député pointe aussi les tensions communautaires au sein du gouvernement bruxellois : “Le gouvernement est pris en otage par l’incapacité de former une majorité néerlandophone capable de travailler avec les francophones. Il est temps qu’il y ait un sursaut bruxellois.”

Sur les grands projets régionaux, Fabian Maingain reste prudent mais déterminé. Concernant le métro bruxellois, il juge le projet utile mais réclame une vraie gouvernance budgétaire : “Il est temps de calculer ce que ça coûte et combien nous avons déjà dépensé.” Quant au Palais du Midi, laissé à l’abandon, il appelle la ville de Bruxelles à proposer un projet temporaire d’animation : hub pour startups, espaces culturels ou sportifs, pour maintenir la vitalité du quartier.

Pour Fabian Maingain, le temps de l’attente est terminé : “Il faut siffler la fin de la récréation. Le parlement doit pouvoir travailler et voter, même sans gouvernement.”

■ Interview de Fabian Maingain (Libres), député bruxellois au micro de Fabrice Grosfilley