Formation bruxelloise : Elke Van den Brandt invite Anders à prendre ses responsabilités

Suite au retrait du formateur bruxellois Yvan Verougstraete (Les Engagés) face au blocage persistant dans les négociations bruxelloises, la cheffe de file du parti Groen et actuelle ministre de la Mobilité du gouvernement bruxellois, Elke Van den Brandt, invite Anders (ex-open VLD ) à prendre ses responsabilités.

Pour elle, le fait que l’actuel ministre du budget Dirk De Smedt, de l’Open VLD, ne se soit pas assis à la table des négociations sur le budget alors qu’il y était invité représente “une surprise” étant donné que le ministre libéral flamand s’était dans un premier temps dit favorable à de telles discussions. “Depuis le début des négociations, il y a eu beaucoup de postures compliquées mais cette semaine, c’est le changement de posture de l’Open VLD qui nous a mis dans une situation de désespoir total“, déclare-t-elle dans Bonsoir Bruxelles.

“Pour moi c’est le dernier qui a refusé de venir s’asseoir à la table qui doit revenir avec une proposition. (…) Si Dirk De Smedt et Frederic De Gucht parviennent à mettre une majorité autour de la table, Groen sera là“, assure-t-elle.

