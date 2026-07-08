Zakia Khattabi dénonce un “sabotage” qui se poursuit en commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois

La cheffe de groupe Ecolo au Parlement bruxellois, Zakia Khattabi, a dénoncé mercredi le “sabotage” de la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois qui se poursuivait.

Les travaux doivent être achevés pour le 21 juillet, ce qui signifie que c’est le 17 juillet, lors de la séance plénière du vendredi, que les recommandations doivent être approuvées. Les groupes parlementaires doivent déposer leurs propositions ce mercredi. Mais, selon l’écologiste, personne n’est en mesure de dire selon quelle méthode elles seront examinées, discutées, amendées ou intégrées au rapport final. Les trois rapporteurs restants -deux ont déjà démissionné- devront ensuite tenter de se mettre d’accord, formuler une proposition, la soumettre à la commission, qui devra encore en débattre et voter les recommandations avant leur examen en séance plénière.

“Depuis le début, nous dénonçons une commission menée au pas de charge : auditions organisées sans que les documents ne soient disponibles, rapports transmis la veille des auditions, refus de prendre le temps d’analyser des centaines de pages, conditions de travail qui n’ont jamais permis aux parlementaires d’exercer pleinement leur mission de contrôle. Aujourd’hui, c’est la dernière étape qui s’improvise à son tour”, a déploré Mme Khattabi.

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Qui plus est, la réunion hebdomadaire du Bureau élargi du parlement, qui organise les travaux et arrête l’ordre du jour de la séance plénière, a été annulée. “C’est du jamais vu au vu de l’ampleur des enjeux de la plénière du 17 juillet”, a fustigé l’écologiste.

La députée voit dans cette annulation le signe d’une majorité incapable de s’accorder sur la suite des travaux.

“À force de précipitation, d’improvisation et de passages en force, la majorité assume visiblement de vider cet exercice de sa substance. Ce serait une faute politique majeure, d’abord à l’égard des locataires du logement social qui attendent des réponses, mais aussi à l’égard de tous les citoyens qui sont en droit d’attendre d’une commission d’enquête qu’elle travaille avec le sérieux, la méthode et l’indépendance qu’impose sa mission !” a-t-elle accusé.

Belga – Photo : Belga Image