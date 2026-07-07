Foyer anderlechtois : les commissaires ont terminé leur marathon d’auditions

La commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois en a terminé, lundi soir, après quelque 143 heures d’auditions, avec le marathon, de témoignages qu’elle a sollicités pour tenter d’y voir clair sur des soupçons d’irrégularités au sein de cette société qui gère quelque 4.000 logements sociaux dans la capitale.

En tout, 50 témoins ont été entendus, quelques-uns à huis clos, à l’image des trois derniers entendus longuement lundi, à savoir, une ancienne assistante du directeur général du Foyer, et les anciens responsables des services d’achats et des plaintes.

Mais de très nombreux autres ont témoigné publiquement, à commencer par le président, Lofti Mostefa qui a avancé un certain nombre d’explications, jeudi dernier, sans toutefois répondre aux questions des députés, pour ne pas compromettre ses droits à la défense dans le cadre de l’enquête judiciaire en cours. Ce fut aussi le cas du directeur général, Laurent Gabele, présenté comme davantage effacé que le président, mais qui est venu expliquer en détail les initiatives prises par le Foyer depuis 2018 pour remédier à plusieurs carences structurelles de management héritées du passé.

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Ont aussi été entendus, sans solliciter le huis clos, de nombreux intervenants dans le processus d’attribution des logements au coeur des investigations des commissaires : des assistants sociaux du Foyer et du service d’accompagnement social des locataires sociaux de la Région bruxelloise, ou encore des délégués sociaux de la SLRB. Ceux-ci ont expliqué en détail leurs rôles respectifs dans le processus d’attribution des logements disponibles.

Idem pour la responsable finale de l’attribution effective de logements disponibles, Sabrina De Scepper, qui assure cette fonction depuis bien plus longtemps que l’arrivée du président du Foyer Lotfi Mostefa. Elle est venue détailler l’ampleur de sa tâche. “C’est moi qui attribue, c’est moi qui vais chercher les renseignements chez les personnes concernées. Ce n’est que quand mes listes sont faites que je dépose les dossiers chez le président et l’informe de ce qu’il y a dans les dossiers en vue du Comité de gestion“, a-t-elle déclaré sous serment.

Disant ne pas s’intéresser au climat politique à Anderlecht, elle a fortement relativisé le climat d’angoisse au sein du personnel dont il a été fait état dans le reportage de la VRT. D’autres l’ont évoqué, mais personne, durant les auditions publiques, sous la forme d’un climat de “terreur“, contrairement à certains commissaires.

Ce fut notamment le cas de Marie Cruysmans (Les Engagés), dans le contexte de son renoncement à sa mission de rapporteure, principalement motivé par le rythme des travaux.Ce rythme a été imposé d’emblée le 5 juin dernier par une majorité de parlementaires (en ce compris les Engagés). Mais en fixant une date butoir au 21 juillet, la proposition fut adoptée mollement par 37 oui (la majorité sans le PS) et 47 abstentions (l’opposition + le PS). Ce qui apparaissait comme un compromis entre deux composantes de la majorité (MR et PS) très divisées sur le fond du dossier, a pesé tout au long des travaux physiquement éreintants et subi des attaques incessantes de l’opposition.

Frères ennemis au niveau local anderlechtois, où ils sont sortis au coude-à-coude à l’issue du dernier scrutin communal, les partis de la majorité bruxelloise (MR et Engagés, d’une part; et PS d’autre part) sont engagés par un récent accord de majorité régionale après plus de 600 jours de crise pour sortir la Région-capitale de l’ornière politique. A la Région, confrontée à un défi budgétaire de taille, de nombreux dossiers politiques sont en attente.

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Le ministre-président Boris Dilliès (MR) souhaite engranger des résultats avant de partir en vacances. Mais il garde un œil sur la suite des travaux de rédaction du rapport et des recommandations de la commission d’enquête et le climat de travail au sein de celle-ci, avant de convoquer ses ministres à un conclave le 16 juillet.

Les commissaires ont été invités par le président de la commission d’enquête, Bertin Mampaka (MR) à déposer leurs propositions de recommandations pour mercredi en fin d’après-midi. Le rapport et les propositions de recommandations de la commission sont censés être débattus et soumis au vote de la dernière séance plénière d’avant vacances, le 17 juillet prochain.

L’enquête judiciaire pour tenter d’établir s’il y a eu des infractions pénales dans le chef de certains protagonistes se poursuit, quant à elle, sans limite de temps, hormis un délai de prescription qui dépasse largement une législature politique.

Belga