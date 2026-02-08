Youssef Handichi : “Avec un autre président qu’Ahmed Laaouej, nous aurions un gouvernement dans les 30 jours”

Ancien membre du PTB et ancien député bruxellois, Youssef Handichi est aujourd’hui député fédéral MR. Ce samedi, il était invité dans l’émission “LE Debrief” animé par Michel Geyer.

Cela fait maintenant plus de 600 jours que Bruxelles n’a pas de gouvernement. Un triste record avec des conséquences très concrètes: des subsides qui n’arrivent plus dans les associations – parfois contraintes de se séparer d’une partie de leur personnel, des entreprises qui font face au ralentissement de l’économie et qui appellent à l’aide.

Ce samedi, Youssef Handichi est revenu sur cette crise avec une cible particulière : Ahmed LAaouej. “L’image n’est vraiment pas top”, commence-t-il. “Je suis triste, parfois j’ai honte. J’ai connu le PS et ses présidents précédents. Et je me dis que si c’était quelqu’un d’autre aujourd’hui, cela ne se passerait pas comme cela. Avec Rachid Madrane, par exemple, nous aurions un gouvernement dans les 30 jours.”

Pour lui, Ahmed LAaouej est donc la principale entrave à la formation d’un gouvernement. “C’est mon intime conviction”, a-t-il poursuivi. “On aime ou on aime pas le style de Georges-Louis Bouchez. Mais il a le même discours lors des réunions et en dehors. Surtout, il dit ce qu’il fait. Avec le président du parti socialiste, c’est tout le contraire. Entre les réunions et en dehors, c’est du 180°. Ahmed Laaouej ne pense qu’à une chose : les élections de 2029.”

Rédaction