600 jours sans gouvernement: édition spéciale

Ce vendredi, cela fait 600 jours que la Région bruxelloise est sans gouvernement de plein exercice. Avec des conséquences très concrètes: des subsides qui n’arrivent plus dans les associations – parfois contraintes de se séparer d’une partie de leur personnel, des entreprises qui font face au ralentissement de l’économie et qui appellent à l’aide.

Ce vendredi, BX1 vous propose un grand débat en direct du Parlement bruxellois, avec six représentants du monde politique et des témoins de la vie associative ou de la société civile.

Avons-nous des raisons de nous mettre en colère et de manifester ? La situation est-elle si inextricable ou y a-t-il des pistes de solutions ? Comment ralentir l’endettement et l’accroissement du déficit de la région ? Nous poserons toutes ces questions ce vendredi, à partir de 18 h 20 et jusqu’à 20 h sur BX1, BX1.be et également en direct sur Facebook et sur YouTube.

