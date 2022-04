Woluwe-Saint-Pierre : la commune donne un préavis au ROFC Stockel

Les relations entre les dirigeants et administrateurs ne sont pas bonnes. Pour garantir l’avenir du club, la commune, propriétaire des infrastructures, a décidé de donner un préavis au club de football ROFC Stockel.

C’est un club de football bien apprécié à Woluwe-Saint-Pierre. L’école des jeunes du ROFC Stockel compte pas moins de 500 membres. Mais depuis quelques mois, l’entente entre la direction et les administrateurs n’est pas au beau fixe, à tel point que le Tribunal de L’Entreprise bruxellois a dû procéder, à la mi-février 2022, à la désignation d’un Administrateur provisoire.

“C’est inquiétant pour l’avenir du club, surtout en cette période, où la prochaine saison se prépare. Le ROFC Stockel s’est construit une flatteuse réputation au cours de ses 80 années d’existence et la commune de Woluwe-Saint-Pierre, propriétaire des infrastructures mises à sa disposition, n’entend pas que ce ceci soit ruiné par des querelles intestines et la remise en cause éventuelle du sain projet sportif et à vocation sociale”, détaille la commune.

► À lire aussi | Woluwe-Saint-Pierre : la piscine de Sportcity fermée jusqu’au 30 juin, pour y mener d’importants travaux

Pour maintenir le bon fonctionnement du club et rassurer les joueurs et joueuses, les parents ou encore les formateurs, la commune a décidé de donner un préavis d’un an au club. Au-delà de cette date, elle récupérera l’ensemble des installations de la chaussée de Stockel, si les administrateurs et la direction ne parviennent pas à s’accorder. “Si ce n’est pas le cas, la commune lancera alors un appel d’offre, avec un nouveau projet sportif à la clé. La priorité est de pérenniser le club au fort ancrage local”.

Ma. Ar. – Photo : capture d’écran Google Street View