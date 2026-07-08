Woluwe-Saint-Lambert : Olivier Maingain et le MR se querellent sur les blocs de béton posés à la sortie de l’E40

Début juin, Bruxelles Mobilité a placé des blocs de bétons dans une sortie de l’E40, au niveau de l’ancien Cora de Woluwe. Un aménagement qui a provoqué une querelle médiatique entre Olivier Maingain et la députée MR Amélie Pans.

“Sur l’avenue des Communautés, un test de six mois va être mis en place à partir de ce 8 juin, au cours duquel les automobilistes qui quitteront l’E40 (sens Bruxelles vers Liège) ne pourront plus emprunter le bypass mais devront utiliser la bande du rond-point pour tourner vers l’avenue des Communautés. Cette mesure devrait contribuer à améliorer la lisibilité des flux et à renforcer la sécurité routière,” prévenait Bruxelles Mobilité sur son site.

Un aménagement qui ne plait pas du tout au bourgmestre Olivier Maingain (Libres). Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il critique ce choix et rappelle que le “gouvernement régional nous avait annoncé : plus de blocs de béton sur les voiries“. Une référence au retrait des blocs de béton de l’avenue de la Toison d’Or et à la sortie médiatique du ministre-président Boris Dilliès à cette occasion : “depuis trois mois, je suis à la tête de ce gouvernement, qui s’est clairement engagé à embellir la ville. Nous disons trop souvent – parfois à juste titre – que Bruxelles est la ville du béton. La sécurité routière est importante, mais une ville belle est le moins que nous puissions faire pour les Bruxellois, les navetteurs, les investisseurs, les commerçants et les touristes.”

Sans nier l’aspect sécuritaire, Olivier Maingain juge que d’autres solutions auraient pu être mises en place, avant d’adresser un reproche direct au MR et Ecolo. “En matière de mobilité quand ça concerne Woluwe, MR et Ecolo-Groen s’entendent bien pour imposer des contraintes non souhaitées par le collège.” Dans sa vidéo, il regrette ensuite la suppression, à proximité de la sortie, de places de stationnement par le placement de bacs à fleurs.

“Fake news”

Des propos qui ont provoqué la colère du MR. La secrétaire d’État Audrey Henry (MR) a répondu sur les réseaux sociaux : “les blocs de béton ne sont pas idéaux. Personne ne l’a jamais prétendu. Ils sont temporaires et ont le mérite d’exister.” La députée MR Amélie Pans va plus loin et crie à la fake news. Selon elle, la commune a été informée dès 2025 et “le collège a marqué son accord”. De plus, elle rétorque au sujet des places supprimées qu’il n’y avait à cet endroit aucune place de stationnement avant le placement des blocs.

Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert réplique dans une deuxième vidéo. Il assure qu’aucun feu vert de la commune n’a été donné pour le placement de ces blocs de béton et n’avoir jamais dit qu’il y avait antérieurement des places de stationnement. “Sur le plan, il n’est fait mention ni de blocs de béton, ni de jardinières. Madame Pans affirme des choses de manière totalement erronée pour tenter de défendre l’inacceptable“, répond le bourgmestre, accusant Amélie Pans de manquer “d’honnêteté et de rigueur intellectuelles“. Olivier Maingain lui demande d’ailleurs des excuses.