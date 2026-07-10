Voouit.brussels lance une pétition pour réaménager la place Schuman avec la canopée métallique

Vooruit.brussels a lancé une pétition afin de réclamer l’exécution complète du réaménagement de la place Schuman, conformément au projet initial, incluant la canopée métallique végétalisée prévue en son centre. Le texte avait déjà recueilli près de 600 signatures.

Selon le parti, l’aménagement actuel se limite à un vaste espace minéral, peu accueillant et mal adapté aux épisodes de chaleur ou d’intempéries, loin de l’objectif initial de créer une place vivante au cœur du quartier européen.

Vooruit.brussels rappelle avoir porté le projet depuis le concours international d’architecture jusqu’à l’obtention du permis d’urbanisme. Conçu par les bureaux Brut (Bruxelles) et Cobe (Danemark), le projet prévoyait une grande canopée centrale destinée à offrir de l’ombre, un abri contre les intempéries et un véritable point de repère urbain.

Le parti estime que l’absence de cette structure dénature l’ensemble de l’aménagement, dont le mobilier, les revêtements et les voiries avaient été pensés autour de cet élément. Il affirme avoir interpellé à plusieurs reprises les responsables politiques sans obtenir de modification du projet.

Par cette pétition, Vooruit.brussels demande que la place Schuman soit réalisée dans le respect du projet autorisé, avec la construction de la canopée centrale.

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Rédaction