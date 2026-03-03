 Aller au contenu principal
Les travaux au rond-point Schuman devraient être terminés à l’automne, sans auvent

Les travaux au rond-point Schuman, au cœur du quartier européen à Bruxelles, devraient se terminer à l’automne, a indiqué mardi le ministre en charge de Beliris, Bernard Quintin, dans le cadre de son exposé de politique générale, en commission de la Chambre.

Il a confirmé qu’aucun auvent n’avait été commandé pour le “nouveau” rond-point Schuman, pour cause de surcoût chiffré à 13 millions d’euros. “Beliris termine les travaux de réaménagement de la place”, avec un budget “réaffecté au réaménagement des voiries“. La Stib a récemment annoncé qu’elle maintiendrait après le chantier les déviations via Maelbeek: les bus ne feront donc pas leur retour sur le rond-point.

Pour la partie financée par la Facilité pour la reprise et la résilience (le plan post-Covid de l’UE, NDLR), le délai de juin 2026 devrait être respecté pour les objectifs adaptés en cours de chantier. Je suis attentif à ce que l’on puisse définir un aménagement de qualité qui respecte les particularités et l’emplacement” du lieu, a assuré le ministre.

Reportage | Après le chantier du rond-point Schuman, les bus n’y circuleront plus

Reportage | Rond-point Schuman : l’auvent crée de nouvelles tensions

Avec Belga – Photo Belga

 

