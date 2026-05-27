Rapport annuel de la Stib : fréquentation en léger recul malgré une meilleure couverture

La STIB a présenté son rapport annuel 2025, marquant une année de fréquentation globalement stable malgré un contexte marqué par des grèves, des chantiers et des contraintes budgétaires.

Avec 396,1 millions de voyages enregistrés, la société de transport bruxelloise affiche une légère baisse de 1,4 % par rapport à 2024. Mais plusieurs indicateurs montrent une évolution plus positive des usages, notamment en semaine et pendant les heures creuses.

Sur une journée moyenne de semaine, la fréquentation progresse de 1,5 %, pour atteindre près de 1,4 million de déplacements quotidiens. Les week-ends dépassent désormais les niveaux d’avant la crise sanitaire, tandis que les voyages en heures creuses et pendant les vacances augmentent de 2,8 %.

Selon la STIB, ces chiffres confirment une évolution des habitudes de déplacement : les transports publics ne servent plus uniquement aux trajets domicile-travail ou domicile-école, mais accompagnent davantage les déplacements quotidiens dans leur ensemble.

Électrification et modernisation du réseau

L’année 2025 a également été marquée par la poursuite de la modernisation du réseau. Côté bus, 56 véhicules articulés électriques eCitaro ont remplacé les derniers modèles diesel Euro 5. Le dépôt Marly II, entièrement électrique, est en cours de finalisation à Neder-Over-Heembeek.

Du côté du tram, 40 rames de nouvelle génération circulaient fin 2025 sur plusieurs lignes, et 18 unités supplémentaires sont attendues en 2026. La ligne 10, inaugurée récemment, est devenue la plus fréquentée du réseau avec 15,5 millions de voyages.

Le métro poursuit également sa transformation avec l’arrivée progressive des nouvelles rames M7 et le déploiement du système de signalisation CBTC, destiné à augmenter la fréquence des rames en toute sécurité.

Une amélioration des recettes

Autre indicateur notable : le taux de couverture des dépenses par les recettes atteint 29,5 %, contre 27,7 % en 2024. Cette progression reflète l’augmentation des recettes, l’indexation tarifaire et les efforts de maîtrise des coûts. “En 2025, la STIB a démontré sa capacité à rester au cœur de la mobilité bruxelloise tout en préparant l’avenir”, souligne son CEO Brieuc de Meeûs.

La STIB poursuit également des projets liés à l’accessibilité et à la qualité de service : nouveaux ascenseurs dans certaines stations, adaptation de plusieurs arrêts de surface, ou encore lancement d’un nouveau site internet.

L’entreprise met aussi en avant sa maraude sociale, destinée à accompagner les personnes en errance ou en situation de vulnérabilité sur le réseau.

Les priorités pour les prochaines années

Dans son plan d’entreprise 2025-2029, la STIB fixe trois priorités : la satisfaction des clients, la pérennité de l’entreprise et la gestion des talents. Une feuille de route appelée à accompagner les défis de mobilité et de transition dans la capitale.

Rédaction