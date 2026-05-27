L’écran noir de la place De Brouckère disparaît définitivement : “Une page du patrimoine bruxellois se tourne”

L’emblématique enseigne publicitaire Coca-Cola installée sur le toit de l’Hôtel Continental, place De Brouckère, appartient désormais au passé. L’information a été confirmée par le cabinet de la secrétaire d’État bruxelloise Ans Persoons, en charge du Patrimoine et de la Rénovation urbaine.

Installé en 1952, ce panneau lumineux est rapidement devenu un repère visuel fort dans le centre de Bruxelles, à une époque où les boulevards centraux accueillaient encore un trafic automobile intense. Visible de loin, il s’était imposé comme un symbole de la publicité urbaine d’après-guerre.

En 2011, l’enseigne avait été remplacée par un écran digital à forte intensité lumineuse. Une transformation jugée moins harmonieuse pour cet espace emblématique du centre-ville. Finalement, l’écran a été éteint en 2021, laissant un simple panneau noir sur les hauteurs de la place De Brouckère.

Pour le cabinet d’Ans Persoons, cette disparition marque surtout l’évolution constante de la ville et de son espace public. “Cela montre qu’une ville est en perpétuelle évolution. Le débat autour de la publicité ou de l’art dans l’espace public continue d’animer les discussions urbaines. La disparition définitive du panneau Coca-Cola, éteint depuis des années, tourne une page, mais pour la place De Brouckère et le patrimoine bruxellois, une nouvelle histoire commence”, souligne la secrétaire d’État.

La décision de ne pas prolonger le permis d’urbanisme avait déjà été prise en 2020 par l’ancien secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme, Pascal Smet.

Avec la fin de cette enseigne, c’est un élément familier du paysage du centre-ville qui disparaît définitivement, dans une place De Brouckère en constante transformation depuis sa piétonnisation et sa reconfiguration urbaine.

En 2009:

Photo Michel wal Wikimedia Commons

En 2015:

En 2025:

Rédaction