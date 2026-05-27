Uccle lance une chaîne WhatsApp pour informer ses habitants en temps réel

La commune d’Uccle a annoncé, ce mercredi 27 mai 2026, le lancement officiel de sa nouvelle chaîne WhatsApp “Commune d’Uccle”. L’objectif : renforcer la communication de proximité et diffuser plus rapidement les informations utiles aux habitants.

Dans un contexte de digitalisation croissante des services publics, la commune souhaite proposer un canal d’information direct et accessible depuis un smartphone.

Cette nouvelle chaîne permettra de relayer des informations pratiques liées à la vie quotidienne : travaux sur la voirie, déviations de circulation, perturbations de services administratifs ou encore messages d’alerte en cas d’événements exceptionnels comme des épisodes de canicule ou des questions de sécurité.

La commune insiste sur la volonté de proposer une information “fiable, ciblée et immédiatement disponible”.

Un canal simple et sans interaction directe

L’accès à la chaîne se fait via un QR code présent sur les supports de communication communaux, ou via un lien direct publié sur le site de la commune.

Les abonnés pourront réagir aux publications uniquement via des émoticônes ou des partages, sans possibilité d’échanges directs entre utilisateurs. Les numéros de téléphone restent également invisibles, garantissant la confidentialité des abonnés.

Pour la bourgmestre faisant fonction, Valentine Delwart, ce nouvel outil s’inscrit dans l’évolution des usages numériques. “WhatsApp est aujourd’hui l’application de messagerie la plus utilisée en Belgique. Il nous semblait donc naturel d’utiliser cet outil du quotidien pour renforcer la proximité avec les citoyens”, explique-t-elle.

La chaîne WhatsApp vient compléter les canaux d’information déjà existants de la commune afin de toucher un public plus large et aux habitudes numériques variées. L’accès à la chaîne est gratuit et ouvert à tous les habitants.

Rédaction