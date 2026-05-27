Les oiseaux ont soif : un appel à leur laisser de l’eau pendant la vague de chaleur

En période de forte chaleur, les oiseaux peuvent rapidement manquer d’eau, indispensable à leur survie mais aussi à l’entretien de leur plumage.

Avec des températures attendues au-delà des 25°C dans les prochains jours, la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) appelle les citoyens à redoubler d’attention envers la faune ailée. Les petits oiseaux, comme les mésanges, merles ou fauvettes, doivent s’hydrater au moins deux fois par jour. Les espèces granivores — telles que les pinsons des arbres ou les bouvreuils — sont encore plus dépendantes de points d’eau réguliers en raison de leur alimentation plus sèche.

Au-delà de l’hydratation, l’eau joue un rôle essentiel dans l’entretien des plumes. Le plumage permet en effet le vol, l’isolation thermique et la protection contre les parasites. Sans accès à l’eau, ces fonctions vitales peuvent être compromises.

Or, les zones naturelles d’eau peu profonde — flaques, petites mares ou berges en pente douce — s’assèchent rapidement lors des épisodes de chaleur, limitant fortement les ressources disponibles.

Des gestes simples à l’échelle de chacun

Face à cette situation, la LRBPO encourage les particuliers à installer des points d’eau dans les jardins, balcons ou rebords de fenêtres.

L’organisation recommande des abreuvoirs peu profonds (maximum 5 cm), stables et à bords doux, idéalement en terre cuite pour conserver la fraîcheur. Des éléments comme un caillou ou une branche peuvent être ajoutés afin de permettre aux oiseaux de se poser en toute sécurité. L’emplacement est également crucial. L’eau doit être installée dans un espace dégagé, offrant une bonne visibilité afin de limiter les risques de prédation, notamment par les chats domestiques ou certains rapaces. En cas de danger, l’abreuvoir peut être suspendu ou placé en hauteur.

Hygiène et vigilance quotidiennes

La LRBPO insiste aussi sur l’importance de l’entretien : l’eau doit être changée régulièrement, idéalement chaque jour, et l’abreuvoir nettoyé pour éviter la propagation de maladies. “Pour éviter la propagation de maladies, il ne faut pas oublier de changer l’eau et de nettoyer l’abreuvoir régulièrement”, rappelle l’organisation.

Au-delà du geste écologique, ces petits aménagements permettent aussi d’observer la nature de près, tout en contribuant concrètement à la protection des oiseaux en période de stress climatique.