Le Palais royal de Bruxelles rouvrira ses portes au public du 3 juillet au 16 août, indique mercredi le Palais royal dans un communiqué. Les visiteurs vont pouvoir (re)découvrir l’édifice après trois ans de fermeture en raison d’importants travaux de rénovation.

Le Palais royal, c’est la résidence administrative et le lieu de travail principal du Roi. “Une visite du Palais reste une expérience exceptionnelle, où l’art, l’architecture et l’histoire s’entremêlent dans un décor habituellement réservé aux réceptions officielles et aux visites d’État”, est-il détaillé dans le communiqué.

Quatre expositions temporaires viendront enrichir l’ouverture du Palais au public: “Louise d’Orléans, devenir Reine” (Association Royale Dynastie et Patrimoine Culturel), “Music, Sound and Imagination” (BELSPO), “Sélection de Machines de Rêve” (MyMachine) et “Le Palais Royal comme Palais de la Mémoire” (Le Palais de la Mémoire).

Les billets pour la visite estivale coûtent 10 euros pour les visiteurs âgés de 13 ans et plus. Ils sont gratuits pour les enfants de moins de 13 ans (mais les réservations restent obligatoires pour eux également). Les réservations et la vente des billets débutent le 1er juin.

Belga