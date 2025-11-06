Rond-point Schuman : Urban met en demeure Bruxelles Mobilité et Beliris pour l’auvent

Bruxelles Mobilité a annoncé l’abandon du projet d’auvent au rond-point Schuman et depuis, les acteurs s’opposent. À savoir : l’administration régionale en charge de l’urbanisme (Urban) qui a délivré le permis et dont la secrétaire d’État Ans Persoons (Vooruit) soutient toujours le projet, Bruxelles Mobilité (le demandeur officiel du permis) et Beliris (le maître d’ouvrage délégué du réaménagement du rond-point).

►Lire aussi : Transformation du rond-point Schuman : la Commission européenne étudie bien la sollicitation bruxelloise

Ce mardi, au Parlement bruxellois, Ans Persoons a révélé qu’Urban avait mis en demeure Bruxelles Mobilité et Beliris de se mettre en conformité urbanistique. Pour respecter le permis, l’auvent doit être construit, mais personne ne veut le financer.

Si l’inspection régionale des services d’urbanisme constate que les travaux préparatoires à l’aménagement de l’auvent ne sont pas menés, elle pourra alors dresser un procès-verbal contre Bruxelles Mobilité et Berliris et saisir la justice, indique le cabinet de la secrétaire d’État.

La rédaction