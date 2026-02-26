 Aller au contenu principal
Après le chantier du rond-point Schuman, les bus n’y circuleront plus

Le rond-point Schuman, en plein chantier depuis plusieurs mois, ne verra plus passer de bus une fois les travaux achevés. Les lignes actuellement déviées via Maelbeek y resteront définitivement, semble confirmer la STIB.

Les travaux, qui doivent se terminer d’ici la fin de l’année, visent à transformer le carrefour en un espace plus ouvert et davantage tourné vers les piétons et les cyclistes. Le nouveau Schuman fera la part belle aux modes doux, mais ne sera plus accessible aux bus, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic.

Reportage d’Adeline Bauwin et Thibaut Rommens

