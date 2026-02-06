Vooruit tire la sonnette d’alarme face au sans-abrisme à Bruxelles

La députée était en visite vendredi matin au centre de jour “chez nous” à Bruxelles. Elle y a recueilli les témoignages et les difficultés des sans-abri bruxellois et a rencontré des représentants de différentes associations bruxelloises d’aide aux sans-abri, dont Pigment, Doucheflux, Ara, Betonne Jeugd et l’association faîtière Bruss’help.

Selon Mme Lamarti, la situation à Bruxelles se dégrade progressivement. Plus de 10.000 sans-abri et sans papiers vivent actuellement dans les rues de la capitale, un chiffre qui ne cesse d’augmenter chaque année, relève le Réseau belge de lutte contre la pauvreté.

La députée s’est également dite consternée de voir des femmes avec enfants contraintes de survivre dans la rue. “Personne ne devrait dormir dans la rue”, a-t-elle martelé.

Bien que dans la majorité Arizona, Fatima Lamarti pointe du doigt la ministre Van Bossuyt et sa décision de supprimer la contribution fédérale au plan grand froid pour les grandes villes, qui a entraîné une perte financière de plus de 65.000 euros pour les centres d’hébergement d’urgence.

“Mme Van Bossuyt et le gouvernement fédéral doivent prendre leurs responsabilités de toute urgence”, estime-t-elle. “Les associations d’aide aux sans-abri sont soumises à une pression immense, elles sont débordées et ne peuvent plus résoudre le problème seules.”