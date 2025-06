Vooruit furieux de la suspension du projet de tram Bruxelles-Willebroek

Vooruit, dans la majorité en Région flamande, se dit “furieux” de la décision de la ministre flamande de la Mobilité Annick De Ridder (N-VA) de suspendre le projet de ligne de tram qui devait relier Bruxelles à Willebroek, le long de l’autoroute A12.

Le député socialiste flamand Hans Bonte y voir un “pur réflexe Nimby” (“not in my backyard”, pas “dans mon jardin”) de la bourgmestre de Londerzeel et députée flamande Nadia Sminate (N-VA).

Selon lui, Mme Sminate fait passer “les intérêts de son parti avant ceux de la vaste région autour de Meise, Londerzeel et Willebroek.” Le gouvernement flamand a décidé de mettre provisoirement à l’arrêt ce projet de ligne de tram, a confirmé le cabinet de la ministre régionale de la Mobilité Annick De Ridder (N-VA) vendredi. Cette décision est justifiée par, entre autres, l’incertitude quant au (financement du) trajet sur le territoire de la Région bruxelloise – un argument contesté par la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen) – et le manque de soutien des communes qui seraient desservies, Londerzeel en tête.

Cette décision n’est pas du goût du partenaire Vooruit, dans la majorité flamande. Les socialistes s’insurgent contre l’arrêt “d’un investissement colossal de 550 millions d’euros dans des transports publics de qualité dans le Rand (périphérie flamande de Bruxelles). Hans Bonte, ancien bourgmestre de Vilvorde, trouve scandaleux que l’ensemble du projet soit remis en question. Il appelle les élus de Hal-Vilvorde à “mener des actions pour que cet investissement important pour notre région ne soit pas perdu”.

